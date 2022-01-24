وزع مركز التنسيق الروسي بالتعاون مع محافظة درعا امس مساعدات غذائية على الأسر الأشد احتياجا ضمن مدينة درعا بالتوازي مع افتتاح نقطة طبية لتقديم المعاينات والعلاج المجاني. وقال الأدميرال الروسي جورفيوف اليك رئيس مركز التنسيق الروسي في تصريح للصحافيين إن المركز وزع مساعدات إنسانية رمزية وعينية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والأكثر احتياجا وهي عبارة عن 500 حصة غذائية بالتوازي مع مساهمته بوضع نقطة طبية ضمن بناء مجلس مدينة درعا لتقديم المعاينات والعلاجات المجانية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».



بدوره، ذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع الإغاثة د.عبدالله الفلاح في تصريح مماثل أن هذه المساعدات الرمزية تعبر عن عمق العلاقات السورية - الروسية وهي استمرار للمساعدات التي تم تقديمها في فترات سابقة، مبينا أن الخدمات الطبية ضمن النقطة الجديدة تم تخصيصها لأصحاب الأمراض المزمنة.