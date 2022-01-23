تلبية للدعوة الكـــريمة من الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبرئاسته عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، بفندق سميراميس انتركونتننتال في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، بالحضور الشخصي وتقنية الفيديو كونفرانس (زووم)، وبمشاركة أعضاء الاتحاد من قادة ورواد صناعة المعارض، حيث حضر الاجتماع 40 عضوا، معظمهم من الرعيل الأول المؤسس للاتحاد، ممثلين للمؤسسات الحكومية وشركات تنظيم وخدمات المعارض والمؤتمرات من خمس عشرة دولة عربية، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، وللنظر في إقرار النظام الأساسي وخطة عمل الاتحاد في المرحلة القادمة، واختيار مراقب الحسابات، وشروط وآليات الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، واختيار الموعد المناسب لعقد الجمعية العمومية القادمة.



وقد تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الاتحاد للتواصل مع الجامعة العربية والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكل الجهات العربية المعنية، بطرح مبادرة لتوحيد الجهود لبناء اتحاد عربي واحد وفعال، ودون إقصاء لأحد، بهدف تصحيح المسار، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات التي يقدمها الاتحاد للأعضاء المنتسبين لصناعة المعارض والمؤتمرات العربية، ويرتقي بهذه الصناعة وفقا للمعايير العالمية.



ومن ناحية أخرى وتفعيلا لنشاط الاتحاد الذي أنشأه قادة صناعة المعارض في عام 1995، تحت رعاية جامعة الدول العربية، لتمثيل وخدمة صناعة المعارض والمؤتمرات العربية، والذى انضم لعضوية الاتحادات العربية النوعية العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية في 3 ديسمبر 1997 بموجب القرار رقم 1070 / د 66 ، والعضو الحالي في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذى ترعاه جامعة الدول العربية.



فقد تم تشكيل لجنة لمتابعة أنشطة الاتحاد في المرحلة القادمة تعمل على تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات العملية، التي تساعد في تحقيق خطة عمل الاتحاد وتطوير الخدمات التي يقدمها لأعضائه وللعاملين في صناعة المعارض، على أن يتم تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان نجاح البرامج والمشروعات وتحقيقها لأهداف الاتحاد.



ونظرا لدور الاعلام في بناء وتشكيل الصور الذهنية، ولحاجة الاتحاد لبناء صورة ذهنية جديدة، في ضوء الرؤية الجديد التي يتبناها، والتي تستجيب لتطلعات المنتسبين لصناعة المعارض العربية، وترقى بالخدمات المقدمة لهم وفقا للمعايير العالمية، فقد تمت الموافقة على تشكيل لجنة للدعاية والاعلام، تستعين بخبراء ومتخصصين في هذا المجال.

واستكمالا لإجراءات توفيق أوضاع الاتحاد مع دولة المقر بالاستمرار في بناء الهياكل التنظيمية، والاعتماد النهائي للنظام الأساسي، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، فقد تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية القادمة في أقرب وقت ممكن حضوريا في القاهرة.