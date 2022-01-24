قال النائب فؤاد مخزومي، المرشح للانتخابات التشريعية عن مدينة بيروت، «إن مجموعة من حزب الله أتت إلى بيتي وهددتني بسبب موقفي من الحزب».



وردا على سؤال لأحد مواقع التواصل حول تأجيل الانتخابات النيابية قال: «هذا هو حلم حزب الله».



وأضاف، الحزب اليوم يرفض عمليا الموقف الواضح والصريح وهو حزب غير شرعي ويجب ضبط سلاحه. وإذا كنا نريد أن نبني بلدا، فعلينا استخدام الانتخابات المقبلة من أجل التغيير.



وتابع: لم يتمكن أحد من رؤساء الحكومات المتعاقبة من المطالبة بتسليم سليم عياش المحسوب على حزب الله والمتهم الأول بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بذريعة الحفاظ على السلم الأهلي وربط النزاع.



وعن عدم ترشيح سعد الحريري للانتخابات قال هذا شأنه. وأضاف، مشكلة الحريري هي مع نفسه وعليه أن يقرر أين يريد ان يكون. ومن غير المقبول إهانة الطائفة السنية وإلغاء دورها ووجودها لمجرد عزوف الحريري أو غيره عن الترشح للانتخابات النيابية، فهذه الطائفة ولادة.