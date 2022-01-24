بيروت - عمر حبنجر



تترقب لبنان خاصة الأوساط السياسية اجتماع مجلس الوزراء المقرر صباح اليوم بعد 3 أشهر من التعطيل، حيث توقعت مصادر ان يتناول الاجتماع زيارة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بالترحيب.



وفي هذا السياق، نقلت قناة «الجديد» عن مصادر الرئيس ميقاتي رؤيته لملامح إيجابية للأفكار التي حملها وزير الخارجية إلى لبنان.



من جهته، غرد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن قائلا: «مقدر جدا الدور الذي تقوم به الكويت تجاه لبنان، وكم وقفت الى جانبنا كلبنانيين في أيام الشدة والرخاء، داعيا من يتحكمون بالقرار ألا يجهضوا هذه الفرصة الثمينة، ألم يصل إلى آذانكم أنين الناس الأبعدين والأقربين بعد؟».



مجلس الوزراء يبدأ اليوم أيضا مناقشة مشروع موازنة العام 2022، وليس معلوما متى تنتهي في ضوء التحفظات والتعارضات، التي سجلت مكسبين لثنائي أمل وحزب الله، بإعطاء وزير المالية يوسف الخليل صلاحيات مالية استثنائية في مشروع الموازنة، هي في الأساس معقودة للحكومة ولمجلس النواب، وفرض اعتراضه على تعيين «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». بالإضافة الى كونها موازنة «رسوم وضرائب» تأخذ ولا تعطي.



المحطة الثانية المهمة بعد مجلس الوزراء اليوم، تتمثل بحسم الرئيس سعد الحريري خياره الصادم، بعدم الترشح للانتخابات، لا هو ولا تياره الأزرق. وبعد لقاءاته المكثفة، التي شملت رؤساء الحكومة السابقين ومفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، وكوادر تياره، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، بقي الحريري على قراره غير المعلن، وفي دردشة له مع الصحافيين في بيت الوسط أبلغهم قوله: «بعض الأحيان لازم الواحد يخطو خطوة الى الوراء، ليرجع يتقدم خطوتين إلى الأمام» أي حسب إيقاع رقصة الفالس.



لكن جنبلاط، حذر الحريري من مغبة إضاعة اتفاق الطائف الذي بناه والده، وان السياسة تكره الفراغ «وأي فراغ، سيأتي من يملأه سواك».



وترى مصادر الاشتراكي ان الضغط على الحريري يفيد حزب الله ولا يضره.



ولا شك أن خروج المستقبل من السباق سيؤثر سلبا على أوضاعه الانتخابية في العديد من الدوائر، في عكار والبقاع الشمالي وزحلة والشوف.



ويبدو ان سد الفراغ الذي حذر منه جنبلاط، بدأ، بعزم حزب الله ترشيح وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي عن المقعد الماروني، في دائرة بعلبك الهرمل، بوجه مرشح القوات اللبنانية النائب الحالي أنطوان حبشي. فضلا عن ترشيح إعلامي سني محسوب على الحزب، في بيروت، على لائحة «الأحباش»، بالإضافة الى بعض «الممانعين»في طرابلس وعكار.



واستغل رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، الفرصة، لإظهار تعاطفه مع المستقبل، في مسعى لاستمالة قواعده الشعبية، حيث أعلنت قناة «أو تي في» ان التيار الحر يرفض ان يصيب الإحباط أي مكون لبناني، ويبدي الاستعداد للوقوف الى جانبه في كل ما يحقق التوازن الوطني.



بدوره، نائب زحلة المبتعد عن القوات اللبنانية سيزار المعلوف، أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية تضامنا مع سعد الحريري، مع استعداده لخوض الانتخابات في حال قرر الحريري إعادة النظر بموقفه.



وأمت «بيت الوسط» أمس، حشود من مختلف المناطق تلبية لدعوة تيار المستقبل، بهدف الضغط على الحريري، كي يعيد النظر بقرار العزوف، الذي يفترض ان يحسم أمره منه اليوم حيث رفعوا شعار «لا بديل عن الأصيل».



وأطل الحريري على مناصريه قائلا: أنا اليوم سمعتكم وأريدكم أن تسمعوني غدا (اليوم): «هذا البيت لن يتسكر». بعدئذ انتقل الحريري إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار جولته على المرجعيات السياسية.



حضر اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود جرى خلاله بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات. وغادر الحريري من دون الإدلاء بأي تصريح.