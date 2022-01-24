يحيى حميدان



عاود منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته مساء اول من أمس بعد توقف استمر قرابة عشرة أيام لوجود 14 حالة مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني. ويستعد «الأزرق» لمواجهتي البحرين الوديتين 30 الجاري والأول من فبراير المقبل في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، حيث تقام حاليا تدريبات المنتخب. من جهته، قال مدير المنتخب حسين حبيب ان التوقف الطويل للاعبين بسبب الحجر المنزلي أثر على معدلات اللياقة البدنية لديهم، وبالتالي فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» سيعمل على تجاوز هذا الأمر عبر التدريبات اليومية. وأضاف أن «الأزرق» ينتظر اليوم عودة اللاعب عبدالعزيز بوراشد ومدرب الحراس البرازيلي كليمار رابير «غاروت»، إذ انتهى حجرهما المنزلي أمس. وأشار حبيب في ختام تصريحه قائلا: «بعد التأكد من تأجيل بطولة الخليج التي كان مقرراً أن تقام من ٥ إلى ١٤ فبراير المقبل، تداركنا كإدارة للمنتخب هذا التأجيل وطلبنا من الاتحاد البحريني اللعب أمام الأحمر مباراتين وديتين، وهو ما تمت الموافقة عليه ونشكرهم على ذلك، وهاتان المباراتان تأتيان ضمن استعدادات الأزرق لكأس آسيا التي ستقام في الكويت في أكتوبر المقبل».