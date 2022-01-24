قلّص ليفربول الفارق مع المتصدر مان سيتي إلى 9 نقاط، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1 مساء أمس ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل فيرجيل فان دايك (8) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (32) وفابينيو (89 من ركلة جزاء) أهداف «الريدز»، فيما أحرز أودسون إدوارد هدف «البالاس» الوحيد (55).



وارتفع رصيد الفريق الفائز إلى 48 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 24 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي مباراتين أخريين، تعادل أرسنال مع ضيفه بيرنلي 0-0، وليستر سيتي مع ضيفه برايتون 1-1، وسجل باتسون داكا في البداية لـ «الثعالب» (46) وأحرز داني ويلبيك هدف التعديل للضيوف (82).



من جهة اخرى، أبدى مدرب مان سيتي بيب ​غوارديولا​ رضاه على أداء فريقه رغم التعادل مع ​ساوثمبتون​ 1-1 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال: «أعتقد إلى حد بعيد أن هذا كان أحد أفضل عروضنا هذا الموسم، لكنهم على الجهة الأخرى كانوا منظمين بشكل لا يصدق، وهذا أحد أفضل العروض التي قدمناها ضدهم، لم تكن النتيجة جيدة لكن الأداء والطريقة التي لعبنا بها كانا مميزين».



وعن إمكانية تقلص الفارق المريح في الصدارة أمام ليفربول، قال ​غوارديولا​: «أود أن أتقدم بفارق 40 نقطة على ليفربول لكن هذا غير ممكن في يناير، لم أكن أحظى بهذه الصدارة، لكننا الآن سنرتاح ونعود بأفضل شكل ممكن».



وكشف غوارديولا​ انه سيحسم مستقبله مع النادي في نهاية الموسم الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يخدع ناديه الذي يرتبط معه بعقد من 2016 حتى نهاية موسم 2022-2023 خاصة انه منحه كل شيء، مشيرا الى انه ليس جيدا بما يكفي ليفكر في المدى البعيد.



من جهة أخرى، قال المدرب الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني لفريق مان يونايتد، بعد تغلب فريقه على وست هام 1-0 في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد: «التسجيل في آخر ثانية من المباراة هو أفضل أنواع الانتصارات، كما أننا خرجنا بشباك نظيفة، في النهاية أعتقد أننا نستحق ذلك الفوز»، مضيفا يجب التحلي بالصبر عند مواجهة وست هام، هناك بعض اللحظات في النهاية كنت أفضل خلالها تمرير الكرة بدلا من التسديد من أي مكان في الملعب.