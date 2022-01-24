قاد البوسني إدين دجيكو فريقه انتر ميلان حامل اللقب الى فوز ثمين على ضيفه فينيتسيا 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الـ 90 ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت، ليؤكد «النيراتزوري» صدارته للترتيب برصيد 53 نقطة. وكاد فينيتسيا السابع عشر ان يخطف تعادلا مفاجئا من بطل إيطاليا الذي أهدر ايضا نقطتين الاسبوع الماضي بتعادله امام أتالانتا 0-0، وسجل هدفي انتر كل من نيكولو باريلا (40) ودزيكو (90) بعدما كان الفرنسي توماس هنري منح فينيتسيا التقدم (19). وقال دجيكو بعد المباراة: «ليست هناك أي مباريات سهلة، لقد جئنا من مباراتين استغرقتا 120 دقيقة وتعادل صعب في بيرغامو ضد أتالانتا، بين الحين والآخر ستواجه صعوبات»، مضيفا كانت أهدافي مفقودة ولكن عندما يفوز الفريق، هذا هو الشيء المهم، كان التسجيل رائعا في النهاية.



وسجل دجيكو هدفه الاول في 9 مباريات بجميع المسابقات. وكاد الضيوف أن يفاجئوا المشجعين البالغ عددهم 5000 في سان سيرو بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، عندما انتزعوا تقدما مبكرا بخلاف مجريات اللعب، حيث تمكن توماس هنري من الاختراق في دفاع انتر وتصويب كرة رأسية قوية في شباك الحارس البوسني سمير هاندانوفيتش (19)، وتمكن باريلا من تسجيل هدف التعادل من مسافة قريبة (40)، وأضاف دزيكو الهدف الثاني للانتر (90).



وفي مباراة أخرى، تعادل لاتسيو وضيفه أتلانتا 0-0، كما اكتفى أودينيزي بتعادل مخيب أمام مضيفه جنوى المتعثر الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ألكساندر بليسين 0-0.



وفي مجموعة من المباريات أقيمت امس، حقق نابولي فوزا كبيرا على ضيفه ساليرنيتانا الأخير 4-1.



وأهدر كالياري فرصة الهروب من المنطقة المؤدية الى الدرجة الثانية بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فيورنتينا المنقوص 1-1.



وحقق سبيزيا فوزه السابع هذا الموسم بتغلبه على سمبدوريا بهدف دانييلي فيردي (69) في لقاء أكمله الخاسر بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد السويدي لبين إيكدال.