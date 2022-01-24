اقتنص ريال مدريـــد تعادلا مثيرا أمام إلتشي 2-2 في المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ليرفع «الملكي» رصيده إلى 50 نقطة في صدارة وبفارق 4 نقاط عن إشبيلية الوصيف، في حين رفع إلتشي رصيده الى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



سجل هدفي ريال مدريد كل من لوكا مودريتش (82 من ضربة جزاء) والمدافع ايدير ميليتاو (90+1)، بعد أن تقدم إلتشي بهدفي لوكاس بويي (42) وبيري ميلا (76)، علما أن نجم «الملكي» كريم بنزيمة أضاع ركلة جزاء بالدقيقة 33.



وانتفض أتلتيـكو مدريد حامل اللقب بشكل مذهـــل وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه فالنسيا، بعدما عاد بريمونتادا مجنونة سجل خلالها هدفين في الوقت بدل الضائع، ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة وبفارق 13 نقطة عن جاره وغريمه ريال مدريد المتصدر. وكان «الأتلتي» مرة أخرى ضحية لأخطائه حيث سجل فالنسيا في الشوط الأول بواسطة يونس موسى (25) والمهاجم هوجو دورو، قبل الاستراحة بعد ارتباك دفاعي. لكن فريق المدرب دييغو سيميوني تعافى عقب الاستراحة وضغط بكل قوة، وسجل البديل ماتيوس كونيا الهدف الأول بعد متابعة ركلة ركنية عقب مرور نحو ساعة من اللعب. وأدرك المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل ماريو هرموسو هدف الانتصار بعد دقيقتين، ليشعل أتلتيكو احتفالات المشجعين المتحمسين في الملعب. وقال سيميوني عقب الفوز: «أحيانا تتعلق كرة القدم بالرغبة في التغلب على المحن، هذه ليلة لا تنسى وستبقى في الذاكرة»، مضيفا يجب أن نتعلم من أخطائنا، ويجب علينا التعلم مما حدث في الشوط الأول، لكننا عدنا كفريق بعد الاستراحة وهذا من الرائع حدوثه. إلى ذلك، سقط إشبيلية في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي وذلك أمام سلتا فيغو 2-2.



وحقق أوساسونا فوزا ثمينا علي مضيفه غرناطة 2-0.