تابع الإسباني رافايل نادال المصنف خامسا عالميا مشواره الرائع في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما فجر الكندي دينيس شابوفالوف مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وأحد أبرز المرشحين للقب من ثمن النهائي. ونجح نادال في الصمود أمام مقاومة الفرنسي أدريان مانارينو في المجموعة الاولى حيث فرض عليه التعادل 6-6 وشوطا فاصلا ماراثونيا كسبه الماتادور 16-14 في 28 دقيقة، وبالتالي المجموعة 7-6، قبل أن يكسب المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة كبيرة وبنتيجة واحدة 6-2.



وقال نادال: «كنت محظوظا بعض الشيء في نهاية الشوط الفاصل، لقد أتيحت لي فرصي لكن بعد ذلك سنحت له العديد من الفرص أيضا».



وضرب نادال موعدا في ربع النهائي مع شابوفالوف الرابع عشر والبالغ من العمر 22 عاما والذي خالف التوقعات وحرم الجماهير من قمة نارية بين الماتادور الإسباني والواعد الألماني.



وعلق نادال على مواجهة شابوفالوف قائلا: «إنه أحد اللاعبين الذين يتمتعون بمؤهلات كبيرة، لديه الكثير من الأشياء المدهشة في المباريات، عندما يلعب بشكل جيد، من الصعب جدا إيقافه». وألحق شابوفالوف، وصيف بطل ويمبلدون العام الماضي، خسارة قاسية بزفيريف (23 عاما) الذي بلغ ثمن النهائي بسهولة كبيرة. وحسم شابوفالوف المجموعة الاولى 6-3، وكسب الثانية بعد شوط فاصل 7-6 (7-5)، قبل أن يفرض نفسه في الثالثة 6-3.



ولدى السيدات، أوقفت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا مغامرة الأميركية الواعدة أماندا أنيسيموفا عندما تغلبت عليها 6-4 و6-3 وبلغت ربع النهائي.



وضربت بارتي موعدا في الدور المقبل مع الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا الحادية والعشرين والتي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري الخامسة 7-6 (7-0) و6-3.



وحجزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة والمتوجة بالنسخة الأخيرة من بطولة رولان غاروس الفرنسية بطاقتها الى ربع النهائي بتغلبها على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الرابعة والعشرين 6-2 و6-2.