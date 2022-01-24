استعاد نيس المركز الثاني من مرسيليا بفوزه الثمين على مضيفه متز 2-0 أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.



وانتظر نيس الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة، حيث منحه خيفرين تورام ـ نجل النجم الدولي السابق ليليان ـ التقدم في الدقيقة 58 بتسديده بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريره من الجزائري الأصل أمين غويري، الذي أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86. وهو الفوز الخامس على التوالي لنيس والـ 13هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطتين أمام مرسيليا الفائز على مضيفه لنس 2-0 مساء السبت، سجلهما ديميتري باييت (34 من ركلة جزاء) وسيدريك باكامبو من الكونغو الديموقراطية (77)، ولمرسيليا مباراة أقل أمام ليون ضمن المرحلة الرابعة عشرة، بعدما توقفت في الدقيقة السابعة لإصابة قائد الفريق الجنوبي ديميتري باييت في رأسه بقارورة ماء بلاستيكية ألقيت من المدرجات. وفي مباراة ثالثة، خاض اللاعب الدولي الفرنسي السابق حاتم بن عرفة أول مباراة له مع ليل، عاشر محطاته الاحترافية، لكن اللاعب البالغ 34 عاما لم يتمكن من تجنيب فريقه الخسارة 2-0 أمام بريست، وهي الهزيمة الأولى لحامل اللقب منذ أواخر أكتوبر الماضي.