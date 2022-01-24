أعربت وزارة الخارجية في البلاد في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها جماعة الحوثي للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الوزارة وقوف الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها السعودية والإمارات وتأييدها لكل ما يتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.