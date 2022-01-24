الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوفرة

حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. خالد السعيد، ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا، مشددا انه بجهود الكادر الطبي سنخرج من هذه الازمة الا ان الامر يحتاج دعم الجميع من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية.

جاء هذا ضمن كلمة للوزير على هامش افتتاحه مركز الصباحية الغربي بحضور عدد كبير من مسؤولي الوزارة ومنطقة الاحمدي الصحية، وقال" ان هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج لتضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير ، مشيرا الى ان الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوفرة، لافتا الى تسجيل أكثر من 5000 حالة كورونا يوميا وان هذه الاعداد تخطت أكثر من ضعف الحالات التي كان يتم تسجيلها في السابق.

كما هنأ د. خالد السعيد سكان منطقة الصباحية على افتتاح المركز الصحي الثاني في المنطقة التي تضم أكثر من 80 ألف نسمة ليقدم أفضل الخدمات الصحية، لافتا إلى ان الرعاية الأولية جزء مهم من تطوير المنظومة الصحية كونها تقدم الرعاية للمريض في منطقته على اعلى مستوى، ومشيرا الى ان العامل الإنساني هو الأهم حيث يتواجد كوكبة من الأطباء والصيادلة وفنيي المختبر الذين يقدمون الخدمة بجودة عالية.