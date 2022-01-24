أكد النائب خليل الصالح، دعمه لزيادة رأسمال بنك الائتمان وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسريع تسليم القسائم المستحقة للمواطنين.

وشدد الصالح على ضرورة معالجة الملف الإسكاني وفق نظرة شاملة، مشيرا إلى مقترحه الذي تقدم به بشأن إلغاء الرسوم كافة على المواد الانشائية ومنع تصدير مواد البناء وتثبيت أسعارها من أجل إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء.

ودعا الصالح إلى إدراج المقترح على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقررة الثلاثاء المقبل للإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصا مع موجة الغلاء التي تجتاح العالم ولم يسلم منها المواطن الكويتي.

وأوضح ان التوزيعات السكانية الاخيرة في بعض المناطق مثل المطلاع وغرب عبدالله المبارك وغيرهما والظروف التي صاحبت جائحة «كورونا» وعملية الاغلاق التي مر بها العالم ساهمت الى حد كبير في رفع اسعار المواد الانشائية.