وجه النائب أسامة المناور سؤالًا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، فيما يخص جهاز المراقبين الماليين، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى موافاتنا بأسماء وجنسيات ومؤهلات والخبرات للمستشارين مع راتب أو مكافأة كل منهم والمزايا التي يتمتعون بها أو اللجان التي يشتركون فيها وقيمة مكافآت اللجان الذين تم التعاقد معهم للعمل لدي جهاز المراقبين الماليين؟

2- هل تم تعيين او التعاقد مع مستشارين وافدين بالمخالفة لنظام الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية؟ وهل من بينهم من لم تتم معادلة شهادته أو تبين أن شهادته غير معترف بها؟

3- ما هي الاجراءات التي اتبعت لاختيار المستشارين الوافدين واعتماد اختيارهم سواء من هم داخل الكويت او من خارجها مفصلة بحسب كل حاله؟

4- هل تم الاعلان عن الحاجة لمستشارين كويتيين ولم يتقدم أي مواطن لشغل الوظيفة؟ مع تزويدي بنسخة من الاعلان؟

5- كم يبلغ عدد الوظائف القيادية والإشراقية التي لم يتم التعيين عليها؟ وما هي اسباب التأخر في الاعلان عنها؟ وكم مضى على شغر كل وظيفة؟

6- هل تم استثناء بعض الحالات من شرط المؤهل والخبرة أو مدة الخدمة للتعيين مع تزويدي ببيانات الحالات المستثناة؟