شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، اليوم الاثنين، كضيف شرف في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بدعوة من وزير خارجية جمهورية قبرص أيوانيس كاسوليدس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرى خلال اللقاء مع وزراء الخارجية استعراض أواصر العلاقة المتينة والوثيقة التي تجمع دولة الكويت مع الاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة كما تم بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون والشراكة القائمة بينها في مختلف المجالات وعلى كل المستويات وأطر الارتقاء بها إلى مستويات أوسع وأكثر شمولية.

وتبادل الوزراء في حوار تفاعلي وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة والتنسيق المشترك حيالها.