قال وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب للصحفيين يوم الاثنين إن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت قبل يوم السبت.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز يوم الأحد إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج تشمل الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.