حمد الحساوي: جميع البطاقات المصدرة من البنوك المحلية تتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان العالمية



دعا الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي، عملاء البنوك إلى توخي الحيطة والحذر في تعاملاتهم مع الدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي إصدار بطاقات ائتمانية من المعدن وتستهدف إزالة الرقائق المعدنية الموجودة على البطاقات الأصلية ووضعها في بطاقات أخرى بهدف الاحتيال.

وشدد الحساوي في بيان صحافي، على أنه انطلاقا من حرص الاتحاد على بيانات وأموال العملاء، فإنه يهيب بتوخي الحذر وعدم المساس بالبطاقات المصدرة من البنك أو التعامل مع هذه الدعوات نهائيا، حيث يؤكد الاتحاد أن جميع البطاقات المصرفية التي تصدرها البنوك المحلية تتمتع بأعلى معايير الحماية والأمان المعتمدة دوليا.