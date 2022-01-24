الوزارة تدرس كافة السيناريوهات الخاصة بالمبنى

أسامة أبو السعود

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل، أنه لن يتم انتقال موظفي قصر العدل أو البدء في هدمه قبل الموسم القضائي القادم أول أكتوبر 2022.

واوضحت المصادر ل " الأنباء " ان الوزارة تدرس كافة السيناريوهات الخاصة بالمبني التاريخي لقصر العدل .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت العديد من الدعوات على مدى الايام الماضية لوقف هدم مبنى قصر العدل لقيمته التاريخية املين ان يتخذ الديوان الاميري المسؤول عن انشاء المبنى الجديد قرارا بمنع هدم المبنى التاريخي القديم .

يذكر ان العديد من الادارات قد تم انتقالها من مبنى قصر العدل الحالي ومنها النيابة العامة التي انتقلت الى مبناها الجديد في منطقة الشويخ اضافة الى عدد من ادارات التنفيذ وغيرها ادارات وزارة العدل التي انتقلت الى مجمعات المحاكم بمختلف الوزارات للتخفيف من الضغط على مبنى قصر العدل الذي تم الانتهاء من تشييده في عام 1983م وافتتاحه في عام 1986م، على مساحة 50,000 متر مربع.