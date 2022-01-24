الصابري لـ«الأنباء»: الموكلين جمعوا الأموال منذ سنوات بشكل علني وبغرض خيري لا تخريبي

عبدالكريم أحمد

أخلت النيابة العامة اليوم، سبيل ثلاثة متهمين رئيسيين بقضية تمويل حزب الله اللبناني بكفالة 5000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.

جاء هذا القرار بعدما تقدم وكيل المتهمين بطلب إخلاء سبيلهم بعد حجزهم لأكثر من شهرين ونصف الشهر.

وقال وكيل المتهمين المحامي علي الصابري لـ«الأنباء» بأن طلب إخلاء سبيل موكليه أكد على عدم ارتكابهم أية جريمة وأنهم يقومون بجمع الأموال منذ سنوات بشكل علني وبغرض خيري لا تخريبي، وقد أثبتت الأوراق عدم ضلوعهم بأية أعمال مجرمة.

يذكر أن هناك 23 متهما تم التحقيق معهم في هذه القضية بينهم 6 رئيسيون، وتم اخلاء سبيل بعضهم فيما استمر حجز البقية إلى السابع من فبراير المقبل بناء على قرار من هيئة تجديد الحبس.