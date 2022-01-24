اعتمدت اللجنة العليا لمنافسات اولمبياد التعليم العالي الاولي والتي سوف تنطلق مطلع شهر مارس المقبل برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي 7 العاب سيتم التنافس بينهم وهي كره قدم عشبي بنين - كرة قدم صالات بنين - كرة قدم صالات بنات - كرة طائره بنين -كره طائرة بنات - كرة السلة بنات - لعبة البادل بنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور الدكتور احمد الحمدان امين عام الاتحاد المدرسي وفهد الخليفة رئيس لجنة التعليم العالي وعضو مجلس الإدارة وممثلي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وقوة الاطفاء العام والشرطة وذلك للإعداد والتنسيق للبطولة.

ومن جانبه اكد فيصل المقصيد رئيس اللجنة العليا للأولمبياد الجامعي – رئيس الاتحاد على ان اللجنة العليا اعتمدت اللائحة التنفيذية للبطولة بجانب تشكيل اللجان العاملة بالإضافة الي حفل الافتتاح الذي سيقام بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة بجانب ممثلي وزارات الدولة المختلفة .

واضاف المقصيد: الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وضع كافة امكانياته لإنجاح تلك البطولة التي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد التي اعلن عنها خلال شهر ديسمبر الماضي بعد انطلاق مشروع مواهبنا في مدارسنا بتشكيل مراكز الموهوبين وانطلاق دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة .

واشار الي ان لجنة التعليم العالي تضع رؤيتها الخاصة بالافتتاح والختام وتتويج الفائزين خلال الاجتماع المقبل ، بالإضافة الي اعتماد المشاركين وطبقا لائحة الاتحاد لن يشارك في المنافسات اللاعبين المسجلين في الاندية والاتحادات المحلية لمنح الفرصة لاكتشاف المواهب والاعلان عن انفسهم .