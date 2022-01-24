مريم بندق

في ظل ما أعلنه وزير الصحة د. خالد السعيد، ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا وانه بجهود الكادر الطبي ومن خلال تضافر جهود الجميع والالتزام بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الازمة ، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، انه ينتظر في حالة المضي قدما في إقامة حفلات وأنشطة مهرجان هلا فبراير ان تحسم لجنة طوارئ كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، توصية بناء على تقارير الجهات المعنية الاخرى بضوابط حفلات وأنشطة مهرجان " هلا فبراير " التي تقام في الأماكن المغلقة في ظل قرار مجلس الوزراء بوقف إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والممتد العمل به حتى 28 فبراير المقبل .

وأوضحت المصادر ان ترفع التوصية المطلوبة إلى مجلس الوزراء لحسم الأمر سواء بالاستمرار في إقامة المهرجان أو اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.