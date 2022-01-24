العمل بالقرار يسري اعتباراً من يوم الأحد المقبل



أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر تعميما يقضي بنقل وتدوير 7 رؤساء فرق في الشركة اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير 2022.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه تم نقل مريم مساعد المسلم إلى وظيفة «رئيس فريق عمل تحكم مشاريع (بتروكيماويات)»، ونقل يوسف شعبان غضنفري الى وظيفة «رئيس فريق عمل التخطيط والمساندة»، ونقل أحمد البهبهاني الى وظيفة «رئيس فريق عمل تحكم المشاريع وضمان الجودة»، ونقل مساعد محمد العرادة إلى وظيفة «رئيس فريق الإطفاء - مصفاة الزور».



واشتمل التعميم على نقل عبير محمد محمود إلى وظيفة «رئيس فريق عمل مراكز التدريب»، ونقل سليمان خالد الرومي الى وظيفة «رئيس فريق عمل شؤون العاملين»، ونقل مشعل خليل الدوخي الى وظيفة «رئيس فريق عمل تطوير العاملين».