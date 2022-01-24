أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 5176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 502630.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4337 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 454799 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2487 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 45344 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 397.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 28910 ليصبح مجموع الفحوصات 6689318 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 18 في المئة.