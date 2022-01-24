عثرت الشرطة الهولندية على متسلل مختبئ أسفل العجلة الأمامية لطائرة شحن هبطت في مطار سخيبول بأمستردام، بعد رحلة بدأت في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل الرجل لأحد المستشفيات، وهو في حالة جيدة، رغم التهديدات التي يمثلها الطقس البارد وانخفاض مستويات الأكسجين في مثل الارتفاعات التي حلقت عليها الطائرة، ناهيك عن خطر السقوط.

ولم تتوافر على الفور أية معلومات عن عمر الرجل أو جنسيته.

ووفقا لتقارير هولندية، فقد توقفت الطائرة في كينيا قبل وصولها إلى هولندا مطلع الأسبوع. ولم يُعرف بعد متى صعد الرجل إلى الطائرة.