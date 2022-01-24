/أ ش أ/ أعلنت شركة (نيورولينك) للرقائق الدماغية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن استعدادها لإطلاق تجارب إكلينيكية لزراعة جهاز على هيئة رقائق في أدمغة البشر.

ووعد ماسك، الذي شارك في تأسيس الشركة عام 2016، بأن التكنولوجيا "ستمكن الأشخاص المصابون بالشلل من استخدام الهواتف الذكية بعقولهم بشكل أسرع من أي شخص يستخدم الإبهام".

وقد نجحت الشركة بالفعل في زرع شرائح ذكاء اصطناعي دقيقة في دماغي قرد وخنزير، وتعكف الآن على توظيف مدير ومنسق تجارب سريرية؛ لإجراء اختبارات على هذه التكنولوجيا على البشر.

وكان ماسك قد قال الشهر الماضي أمام قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة (وول ستريت جورنال) "نأمل أن نطبق هذا على البشر، الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي مثل الشلل الرباعي، في العام المقبل، وبانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وأضاف "أعتقد أن لدينا الفرصة لاستعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعاني من إصابة في الحبل الشوكي. وتعمل نيورولينك جيدا مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات ونؤكد أنها آمنة وموثوقة للغاية ويمكن إزالة الجهاز بأمان".

وأوضح ماسك أن الجهاز "يزرع مباشرة على الجمجمة ويشحن لاسلكيا، بحيث يبدو ويعطي شعورا بأنه طبيعي تماما".

وتابع "يجب أن يفكر الناس في التكنولوجيا على أنها مشابهة لـ "إحلال دوائر محل الخلايا العصبية المعيبة أو المفقودة. وسيتسارع التقدم عندما نزرع أجهزة في البشر العام المقبل".