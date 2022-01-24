ألغت "أوركسترا فيينا الفيلهارموني" اثنين من حفلاتها الموسيقية في ألمانيا بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضائها.

وأعلنت الفرقة الشهيرة أن العرضين في قاعة "كولونيا الفيلهارموني" وقاعة "هامبورج الفيلهارموني" لن يقاما.

كما أعلنت الأوركسترا إلغاء الحفل الموسيقي الذي كان مقررا في باريس يوم 26 كانون الثاني/يناير، علاوة على إلغاء حفلين في سالزبورج خلال أسبوع موتسارت-يومي 29 كانون الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير.

ومن المقرر أن تمضي الأوركسترا قدما في باقي جولتها مع قائد الأوركسترا الروسي فاليري جيرجيف وعازف البيانو الكلاسيكي الروسي دينيس ماتسوف كما هو مخطط لها في شباط/فبراير، مع حفلات في مدينتي إيسن وفرانكفورت الألمانيتين في 21 و 22شباط/فبراير، ثم في الولايات المتحدة.