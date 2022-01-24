يتوقع اتحاد الصناعات التايلندي ارتفاع إنتاج تايلاند من السيارات خلال العام الحالي بنسبة 5ر6% سنويا إلى 8ر1 مليون سيارةـ مع تخفيف القيود التي تم فرضها على الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدـ، إلى جانب زيادة حركة السياحة وإجراءات التحفيز المالي الحكومي التي ستؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سورابونج بريستيباتانابونج المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في اتحاد الصناعات التايلندي قوله في إيجاز صحفي إنه من المتوقع تصدير مليون سيارة من إنتاج العام الحالي وبيع 800 ألف سيارة في السوق المحلية.

في الوقت نفسه أشار المتحدث إلى استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد ونقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات كمخاطر تهدد الإنتاج خلال العام الحالي.

كان إنتاج السيارات في تايلاند قد ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر7% سنويا إلى 154368 سيارة. وتراجعت مبيعات السيارات المحلية في تايلاند خلال العام الماضي بنسبة 2ر4% سنويا إلى 759119 سيارة، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، في حين كان اتحاد الصناعات يستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الماضي قدرها 750 ألف سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر17% إلى 86145 سيارة.

في المقابل زادت صادرات تايلاند من السيارات بنسبة 9ر47% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 101307 سيارات وهو أعلى مستوى لها منذ 9 أشهر.

وبلغ إجمالي صادرات تايلاند من السيارات خلال العام الماضي 959194 سيارة بزيادة نسبتها 4ر30% سنويا.