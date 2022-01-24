افتتح مهرجان العين السينمائي دورته الرابعة بعرض الفيلم الفنلندي (الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك) من تأليف وإخراج تيمو نيكي وبطولة بيتري بويكولاينين وماريانا ميجالا وسامولي جاسكيو.

ويعد هذا العرض الخليجي الأول للفيلم الذي يتناول قصة رجل كفيف ومُقعد على كرسي متحرك يعيش قصة حب ويتواصل مع حبيبته يوميا عبر الهاتف وحين يقرر أن يلتقي بها يجد نفسه بحاجة لمساعدة خمسة أشخاص للوصول إليها.

ويعرض المهرجان الفيلم ضمن برنامج (سينما العالم) الذي يشمل سبعة أفلام من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا والسودان ومصر وفلسطين.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري في كلمة الافتتاح الذي أقيم بقلعة الجاهلي الأثرية في مدينة العين بإمارة أبوظبي إن "دورة هذا العام تم تحضيرها وتنفيذها بتحد كبير بسبب الظروف الصعبة، واستطعنا إطلاقها في موعدها المحدد مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأفضل شروط السلامة المعتمدة لدى الدولة".

وأضاف أنه "رغم قلة الإنتاجات في عالم صناعة السينما إلا أن المهرجان استطاع استقطاب 58 فيلما في هذه الدورة، كما ستشهد الدورة إبرام اتفاقية جديدة مع مهرجان كراكوف السينمائي البولندي، بهدف انتشار الفيلم المحلي ونشر الثقافة الإماراتية في الخارج، إلى جانب إقامة فعاليات متنوعة وزاخرة من ندوات ومحاضرات وورش عمل".

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 يناير كانون الثاني تحت شعار "سينما المستقبل" ندوة عن (فن صناعة الفيلم القصير) ومحاضرة عن (النقد السينمائي).

كما يخصص المهرجان برنامجا لأفلام الطلبة وآخر لأفلام المقيمين إضافة إلى (الركن الكلاسيكي) الذي يعرض أربعة أفلام إماراتية قصيرة شكلت الانطلاقة الحقيقية لصناعها من المخرجين وحصدت جوائز.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة كل من الممثل والمنتج الإماراتي سلطان النيادي والناقد المصري طارق الشناوي واسم المخرج الكويتي الراحل خالد الصديق.

وقال النيادي الذي تعرض لأزمة صحية كبيرة مؤخرا إنه نال التكريم أكثر من مرة من أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة "لكن التكريم من مهرجان العين السينمائي له خصوصية، فهو من العين وأنا ابن العين، لذلك له وقع خاص في النفس"