أظهرت نتائج دراسة جديدة أجريت في الصين من أجل علاج مرض التوحد لدى الأطفال باستبدال بعض البكتيريا "السيئة" في القولون بالبكتيريا "الجيدة" وزرع نوع معين من الجراثيم البرازية للأطفال المصابين، تحسن أعراض 60% من الأطفال المصابين بالتوحد الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/، فإن النتائج الأولية للدراسة أظهرت أن حوالي 60 % من الأطفال المصابين بالتوحد الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي قد تحسنت أعراضهم بشكل ملحوظ بعد زرع الجراثيم، مع تحسن في نوعية النوم وحركة الأمعاء والسلوك واللغة .. مشيرة إلى أن العلاج استمر لأربع دورات، حيث تبلغ مدة كل دورة شهرا واحدا.

وأظهر طفل يبلغ من العمر 13 عاما وأصيب بالتوحد في العام الثالث من عمره، مزاجا أكثر استقرارا بعد خضوعه للدورة الأولى من العلاج وبعد الدورة الثانية، تحسن منطق كلامه بشكل ملحوظ، حتى كتب بطاقة تهنئة وأرسلها إلى طبيبه بعد الدورة الرابعة.