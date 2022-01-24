قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه يثق بأن معظم الولايات في البلاد ستصل إلى ذروة حالات الإصابة بأوميكرون بحلول منتصف فبراير.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة ((أيه بي سي)) "الأمور تبدو جيدة. لا نريد أن نكون مفرطين في الثقة، لكن يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي".

وقال فاوتشي إن هناك ولايات في الشمال الشرقي وفي الغرب الأوسط الأعلى بلغت الحالات فيها الذروة بالفعل وتراجعت "بشكل حاد إلى حد ما"، لكن الحالات لا تزال تتزايد في الولايات الجنوبية والغربية.

وحذر من أنه "قد يكون هناك المزيد من الألم والمعاناة مع دخول المستشفيات في تلك المناطق من البلاد التي لم يتم تطعيمها بشكل كامل أو التي لم تحصل على الجرعات المنشطة".

وأدت الزيادة الأخيرة في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة والمدفوعة بمتغير أوميكرون إلى تسجيل أرقام قياسية في الإصابات ودخول المستشفيات فضلا عن تسببها بنقص حاد في موظفي الرعاية الصحية.