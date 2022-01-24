أفادت شركة فيليبس إلكترونيكس الهولندية العملاقة أن صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين عن الربع الرابع تراجع إلى 157 مليون يورو، أو إلى 18ر0 يورو للسهم، مقابل 603 ملايين يورو قبل عام، وهو ما عادل 66ر0 يورو للسهم.

وتراجعت مبيعات الربع الرابع إلى 94ر4 مليار يورو، مقابل 24ر5 مليار يورو في العام السابق.

وتراجعت المبيعات لأسباب من بينها العوامل المعاكسة الناجمة عن التحديات في سلاسل التوريد حول العالم، وتأجيل تركيبات معدات في المستشفيات.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم الاقتراح على الاجتماع السنوي العام للمساهمين، والمقرر في العاشر من أيار/مايو القادم، توزيع أرباح بقيمة 85ر0 يورو لكل سهم عادي، تكون نقدا أو أسهما وفقا لاختيار المساهم، عن صافي أرباح .2021