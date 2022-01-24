أعلن المؤلف الإيطالي صاحب أعلى مبيعات، أليساندرو باريكو الذي اشتهر بأعمال باللغة الإنجليزية مثل "الحرير" و"المدينة" و "بلا دم" و"العروس الصغيرة"، أنه يعاني من مرض سرطان الدم.

وقبل عيد ميلاده الـ64 بفترة وجيزة، كتب باريكو على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع هذا الأسبوع أنه تم تشخيص حالته بسرطان الدم النخاعي المزمن منذ نحو خمسة أشهر.

وقال إنه من المقرر أن يخضع لعملية زرع خلايا جذعية مع الاستعانة بشقيقته كمتبرعة في الأيام القليلة المقبلة.

وكتب: "لقد قرر الأطباء علاجي، وأعطوني انطباعا بأنهم يمكن أن ينجحوا بسرعة كبيرة".

يشار إلى أن باريكو يعمل صحفيا ومذيعا تلفزيونيا وموسيقيا. واكتسب شهرة دولية ككاتب في البداية من خلال رواية "الحرير" عام 1996، والتي حققت أيضا نجاحا في العالم الناطق باللغة الإنجليزية.