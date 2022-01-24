تشعر إيلينا (9 أعوام) بالشوق إلى رفاقها وأساتذتها، فلا تزال الفتاة المكسيكية خارج الصفوف الدراسية بعد سنتين من جائحة كوفيد-19، على غرار ملايين الأطفال حول العالم، فيما تتوسّع رقعة التراجع التعليمي.

وتقول إيلينيتا كما يطلق عليها أحباؤها "أشتاق للعب مع صديقاتي والجلوس معهن. وأفتقد المعلمة كثيرا".

عادت تلميذة المرحلة الابتدائية والتي تعيش مع والديها بين مدينتي مكسيكو وكويرنافاكا في جنوب العاصمة، إلى مدرستها الخاصة بعد نهاية عطلة أعياد نهاية العام في 10 كانون الثاني/يناير.

لكن فرحتها لم تستمر طويلا. فقد فُرض التعليم عن بعد مجددا لبضعة أسابيع بهدف مواجهة الموجة الوبائية التي يسببها انتشار المتحورة أوميكرون.

وتوضح إيلينا من منزلها "يمكنني كسب المزيد من الرفيقات والرفاق عندما أذهب إلى المدرسة".

- محظوظة -ليست ايلينا، وأهلها محامية ووكيل تجاري، من الأطفال الأكثر حرمانا، لكنها لا تزال مرغمة على التغلب على التأخيرات الدراسية أي ما يُعادل سنة إلى ثلاث سنوات من خسائر تعليمية متراكمة، حسبما أظهرت دراسة بعنوان "تأثيرات وباء كوفيد-19 المحتملة على التعلم".

لكن هذا التأخر ليس في المكسيك فحسب بل إنه عالمي. في البرازيل، تُعادل خسائر التعلم في المرحلة الثانوية عامًا من التغيّب عن الدراسة وفي بلجيكا نصف عام، وفقا للدراسة التي نشرت في المكسيك في أيلول/سبتمبر والتي أعدها مركز دراسات إسبينوزا إغليسياس.

في بداية العام 2021، كتبت منظمة اليونسكو التي تحتفل الإثنين بيوم التعليم العالمي "أكثر من 100 مليون طفل لن يصلوا إلى الحد الأدنى من إتقان القراءة بسبب الأزمة" الصحية.

وتروي إيلينيتا "عندما أتابع الدروس افتراضيا، قد أتأخر وأتخلف عن المتابعة. لكن عندما أتابع الدروس حضوريًا في الفصول الدراسية، أتوقف وأسأل المدرّسة: هل يمكنك إعادة كتابة ما كان على اللوح؟".