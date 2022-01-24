قدمت لجنة في مجلس الشيوخ تشريعا جديدا يمنع المنصات الإلكترونية المهيمنة من تفضيل سلعها وخدماتها على تلك التي يقدمها المنافسون، في خطوة أخرى نحو كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.

وأفاد موقع "إنجادجت" بأن التشريع الجديد قد يمنع أمازون من توجيه المستهلكين إلى علاماتها التجارية الخاصة والابتعاد عن منتجات المنافسين على منصة التجارة الإلكترونية العملاقة الخاصة بها.

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون قد يفرض أيضا قيودا على محرك بحث جوجل، الذي يمثل حوالي 90% من عمليات البحث على الويب في جميع أنحاء العالم ويضع خدماته بشكل روتيني في أعلى نتائج البحث.

وحصل التشريع على تأييد 16 صوتا مقابل 6 أصوات في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وأحيل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

ويمثل هذا الإجراء منعطفا جديدا في جهود الكونجرس للحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا والممارسات المانعة للمنافسة التي يقول النقاد إنها أضرت بالمستهلكين والشركات الصغيرة والابتكار.