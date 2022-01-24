بدأت الاحتفالات، في مدينة "كاوناس"، ثاني أكبر مدينة في ليتوانيا، للاحتفال ببدء ولايتها، كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2022 .

وكان أبرز ما في حفل الافتتاح، عرضا ضوئيا متطورا للوسائط المتعددة، مع عروض فيديو، على واجهة ساحة "زالجيريس ارينا"، مصحوبا بالموسيقى والرقص، وهو نوع من التجول الزمني البصري في تاريخ كاوناس الحافل بالأحداث.

وقال رئيس ليتوانيا،جيتاناس ناوسيدا، في خطابه الافتتاحي، أمام الآلاف من المتفرجين "كاوناس تمثل ثقافة!"،

وفي رسالة فيديو، شدد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل "اليوم ، كاوناس، القلب النابض لأوروبا، أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أنه من عام 1919 حتى عام 1940، كانت كاوناس، العاصمة المؤقتة لجمهورية ليتوانيا ، التي تشكلت حديثا، قبل الحرب العالمية الثانية والاحتلال السوفيتي.

وتقام المئات من المهرجانات والمعارض والفعاليات الفنية و والحفلات الموسيقية، بما في ذلك عروض فردية، من بمشاركة فنانين مشهورين عالميين .