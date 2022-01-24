أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أنه لم يدخل في مفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني لضم لاعب الأخير فرينكي دي يونج في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت صحيفة (بيلد سبورت) الألمانية عن رئيس نادي بايرن هيربرت هاينر قوله - ردا على تقارير ضم اللاعب - "إن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع فرينكي دي يونج، مضيفا "لدينا فريق قوي للغاية، ولا أرى أي سبب يجعلنا نفعل شيئا ما هذا الشتاء".

وكانت صحيفة (ماركا) الإسبانية قد ذكرت - في تقرير لها أن بايرن ميونخ يريد التعاقد بكل قوة مع دي يونج وأنه تواصل بالفعل مع وكلاء اللاعب من أجل ضمه قبل أسبوع من نهاية نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرة إلى أن النادي البافاري مقتنع تماما بصاحب الـ"24" عاما، وإذا لم ينجح النادي في ضمه هذا الشتاء سيحاول في الصيف القادم.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قبل ثلاثة أعوام في صيف عام 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو، ولا يزال لديه عقد مع النادي الكتالوني ينتهي بعد أربعة أعوام في 30 يونيو 2026.

وشارك دي يونج التي انخفضت قيمته السوقية من 90 مليون يورو إلى 70 مليونا، هذا الموسم مع برشلونة في 25 مباراة بمختلف المسابقات.