أظهرت نتائج استطلاع هيئة اي اتش اس ماركيت البحثية أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ خلال شهر كانون الثاني/يناير الجاري، في ظل تأثير متحور أوميكرون على القطاع.

وانخفض مؤشر الانتاج المجمع إلى أدنى مستوى منذ 11 شهرا بلغ 4ر52 في كانون الثاني/يناير الجاري، مقارنة بـ 3ر53 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقد نما قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ نيسان/أبريل الماضي، في حين تسارعت وتيرة نمو القطاع الصناعي منذ آب/أغسطس الماضي.

وسجلت مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 2ر51، مقارنة بـ 1ر53 في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ 2ر52 . وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة إلى 0ر59 مقارنة بـ 0ر58 .