توفي مؤلف القصص المصورة الفرنسي جان كلود ميزيير، أحد مؤلفي سلسلة "فاليريان إيه لوريلين" بحسب ما أعلنت دار النشر "دارغو" لوكالة فرانس برس.

وقالت "دارغو" في بيان "ببالغ الحزن، علمنا بوفاة جان كلود ميزيير ليل 23 كانون الثاني/يناير 2022 عن عمر 83 عامًا".

وأضافت "يرتبط اسم ميزيير بشخصيتَي فاليريان ولوريلين اللذين شارك في ابتكارهما ورسمهما لأكثر من 50 عامًا جنبا إلى جنب مع كاتب السيناريو وصديقه القديم بيار كريستان".

وميزيير الذي تأثر به العديد من المؤلفين، هو إحدى الشخصيات البارزة في سلسلة القصص المصورة الفرنسية البلجيكية هذه، مع ميل إلى الخيال العلمي.

وعمل أيضا في الرسم التوضيحي والتصوير الفوتوغرافي والسينما والتلفزيون.

وعلّقت دار "دارغو" قائلة "إن طاقته وشخصيته القوية وأعماله الخيرية وبساطته وبهجة حياته وفضوله، جعلته شخصًا له قيمته ومحبوبا جدا".