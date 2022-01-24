تعهدت ألمانيا بزيادة تمويلها لصندوق مخصص للتعليم المدرسي في حالات الأزمات تابع للأمم المتحدة بمقدار 200 مليون يورو.

وأعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه التعهد المخصص لمبادرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر" بمناسبة زيارة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وينشط الصندوق بشكل أساسي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، ويمول مدارس وخدمات نفسية وتدريب معلمين في أوقات الأزمات الحادة مثل الحروب أو جائحة كورونا في أكثر من 30 دولة .

وقالت شولتسه: "التعليم هو المفتاح الذي يمكّن ملايين الفتيات والفتيان من الخروج من الفقر والعيش حياة كريمة"، محذرة من تداعيات التسرب من المدارس على مستوى العالم بسبب إغلاق المدارس جراء جائحة كورونا، وقالت: "جائحة كوفيد 19 تهدد بمحو الإنجازات التعليمية التي تحققت في العقود الأخيرة".

وبالتعهد الجديد تزيد ألمانيا مساهمتها في الصندوق الأممي إلى 8ر318 مليون يورو. وإلى جانب بريطانيا والدنمارك والنرويج ، تعد ألمانيا من أكبر الجهات المانحة للصندوق.