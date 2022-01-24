بدأ الفنان المصري القدير توفيق عبدالحميد، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "يوتيرن"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وقال عبدالحميد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ تصوير مشاهده الأولى من المسلسل بعد غياب تام عن بلاتوهات التصوير لما يقرب من 12 عاما، مضيفا أن اسم المسلسل "يوتيرن" يعبر عن حالته المتمثلة في العودة مرة آخرى للوقوف أمام الكاميرا، بعدما كاد أن يعلن اعتزاله للفن.

وأضاف أنه يجسد شخصية طبيب شهير، وهو والد الفنانة ريهام حجاج في المسلسل، مشيرا إلى أن المسلسل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية الهامة.

وكان آخر أعمال توفيق عبد الحميد مسلسل "سي عمر وليلى أفندى" عام 2010، من تأليف وإخراج محمد نبيه، وشاركت في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

"يوتيرن" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج، صفاء الطوخي، عبير صبري، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، نانسي صلاح، عبير منير الدين.