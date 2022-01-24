مريم بندق

استعدادا لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وعلى رأسها وزارتا المالية والداخلية يصدر مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تشكيل مجالس الخدمة المدنية، و"الأعلى للبترول" و " الأعلى للتخطيط " و"الأعلى للتخصيص" ، و" الأعلى لشؤون الأسرة " ومجالس أخرى.

وعلمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية سيكون برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وسيفوض وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر او أحد الوزراء الآخرين برئاسته وسيكون بعضوية وزراء المالية والشؤون والتجارة وغيرهم.

هذا، وستصدر بقية مراسيم تبعية الجهات الحكومية للوزراء تباعا