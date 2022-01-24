وجه النائب فرز الديحاني سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قال في مقدمته: كانت ومازالت منطقة جليب الشيوخ قنبلة موقوتة ستنفجر في لحظة ما مسببة معها كارثة أمنية سيصعب السيطرة عليها مستقبلا بل ستكون كلفتها عالية جدا، ومنذ سنوات متعاقبة والحكومات تضع حلولا شفهية وورقية دون أي تطبيق لمأساة المنطقة وقاطنيها، بل والمشاكل التي امتدت إلى مناطق مجاورة لاسيما ان موقع الجليب يعتبر مميزا واستراتيجيا لقرب حدودها مع مطار الكويت الدولي وجامعة صباح السالم "الشدادية" ومنطقة صباح الناصر واستاد جابر الدولي ومنطقة اشبيلية على امتداد الدائري السادس والطريق الجديد 6.5 بمحاذاة منطقة عبدالله المبارك.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 – يرجى تزويدي بعدد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بما يخص تثمين منطقة جليب الشيوخ؟



2 – يرجى تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص ميزانية خاصة لتثمين منطقة جليب الشيوخ في عام 2017 ؟

3 – ما رؤية الحكومة في إنهاء مأساة منطقة جليب الشيوخ؟ يرجى تزويدي بالخطة مقرونة بتواريخ التنفيذ.



4 – ما الأسباب التي أدت إلى وصول منطقة جليب الشيوخ إلى وضعها الحالي كمنطقة منكوبة؟ يرجى تزويدي بالدراسات المتوافرة لديكم والتوصيات والاقتراحات التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء منذ العام 2010.