ترأس اللواء الركن فهد محمد الطريجي وفد الجيش الكويتي المشارك باجتماع مجموعة عمل التعاون الدفاعي ضمن الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي



وقد ترأس وفد وزارة الدفاع الاميركية السيدة دانا سترول، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، و قد أكد الجانبان على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين التي بدأت منذ عقود من الزمن ولا تزال قائمة على أساس التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات و خصوصاً في المجال العسكري.