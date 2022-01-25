على الرغم مما شهده عام 2021 من تحديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن بنك الكويت الدولي (KIB) قد نجح في إثبات جدارته والتمكن من تجاوز جميع الصعوبات ليستمر في تقديم أفضل مستوى من الأداء في كل مجالاته، سواء كانت من ناحية تقديم المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية المبتكرة، أو تنظيم برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.



وجاء ذلك من خلال تطبيق استراتيجية البنك المتكاملة والموضوعة بفكر ورؤية تطلعية، ونظرة مستقبلية ثاقبة ومتمرسة، أساسها خبرة تمتد لأكثر من 4 عقود، ما أسهم في تعزيز مكانته التنافسية والريادية بين المؤسسات المصرفية وقت الأزمة وبعدها، وأهله أيضا للترشيح والفوز بالعديد من الجوائز والألقاب من مؤسسات مرموقة ووجهات تكريمية معروفة على المستوى العالمي، والتي أضافت لسجله الحافل بالنجاحات والتكريمات المشرفة.



في البداية، وضمن إطار مساهمته في تنمية مجتمعه وتفعيل دوره في المسؤولية الاجتماعية، باعتبارها ركيزة رئيسية لاستراتيجيته المتكاملة، واصل «KIB» خلال 2021 توسيع نطاق برنامجه المجتمعي الرائد والمتعدد الأركان، وذلك بغية استهداف والوصول للمزيد من شرائح المجتمع، سواء موظفين أو عملاء، أو أفراد من المجتمع، بما يشمل الشباب، والأطفال، ورواد الأعمال، والعائلات، والنساء، والمتعففين، والرياضيين، وغيرهم الكثير.



وعلى الرغم من تنظيم برنامجه المجتمعي بشكل استباقي في بدايات العام، مع وضع خطة سديدة لتنفيذه، إلا أن استراتيجية البنك قائمة على مبادئ المرونة والتكيف مع التغييرات والاستعداد للتفاعل مع أي مستجدات تطرأ على المجتمع في أي وقت، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات الخاصة للتعامل مع أي حدث مستجد.



من بين سلسلة الأنشطة والفعاليات التي شارك فيها خلال عام 2021 ودعمها تحت مظلة مسؤوليته الاجتماعية، كانت الحملة الوطنية التوعوية المصرفية: «لنكن على دراية»، التي ينظمها بنك الكويت المركزي سنويا بهدف نشر الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي بالقطاع المصرفي، حيث ناقش البنك فيها، وعلى مدار العام، كل من سبل الاستفادة من خدمات البنوك وكيفية إدارة الحسابات المصرفية، مع بعض من الإرشادات لإتمام المعاملات المصرفية عبر الإنترنت دون أخطار، والتوعية بمخاطر التعامل والاستثمار في الأصول أو العملات الافتراضية.



كما سلط الضوء على نظم الأمن السيبراني في البنوك وخاصة KIB. وتطرق البنك أيضا للحلول التمويلية وتعدد أنماط التمويلات حسب الغرض، وكيفية التفريق بين التمويل الإسلامي والاقتراض من البنوك التقليدية، وغيرها.



من جانب آخر، ووفقا لالتزامه بالقضايا المجتمعية من حوله، استمر البنك في تدعيم جهود الدولة المتواصلة لاحتواء وباء فيروس كورونا، حين ازداد انتشاره مجددا في أوائل العام 2021، حيث قام KIB بالتعاون مع كل من أبراج مزايا الطبية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنظيم وإطلاق مبادرة إنسانية لتأمين إجراء فحوصات الـ PCR مجانا لغير المقتدرين.



وفي السياق ذاته، وانطلاقا من مسؤوليته لضمان سلامة كل من العاملين في البنك وعملائه، أطلق البنك حملة «تطعم» في منتصف عام 2021 لاستكمال تطعيم موظفيه ضد فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة.



شهد برنامج KIB المجتمعي خلال عام 2021 توسعا أكبر في نطاق حملته الرمضانية السنوية، حيث اشتملت على سلسلة من الفعاليات المميزة التي جمعت بين الترفيه والمعرفة والمساهمات الإنسانية في آن واحد.



ومن أبرز مبادراته في رمضان والفريدة من نوعها على الإطلاق، كانت إنتاج وعرض مسلسل الرسوم المتحركة: «عائلة KIB» على مواقع التواصل الاجتماعي للبنك طوال الشهر الكريم، والذي تم إنتاجه في إطار كوميدي جديد، وكان يعد أول عمل فني تبتكره مؤسسة مالية بهدف نشر التوعية والمعرفة المصرفية.



كأحد أهم الأركان الرئيسية لبرنامج البنك المجتمعي الشامل، حرص KIB خلال 2021 على مواصلة الاستثمار في الطاقات الشبابية الكويتية، كونهم من الشرائح الأكثر تأثيرا في مستقبل البلاد، حيث قدم رعايته لنادي الشباب الخاص بقسم العلوم الإدارية في جامعة الكويت لتطوير مجالاتهم العلمية، أما في المجال الرياضي، فقام البنك برعاية بطل العالم الكويتي في الدرجات المائية (الجيت سكي)، يوسف العبدالرزاق.



يقوم KIB كل عام وخلال فترات متقاربة طوال السنة بتنظيم أو رعاية الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في الكويت، وكانت من أبرزها خلال عام 2021 هي مسابقة Flare Fitness السنوية للياقة البدنية، كذلك، ولعامين على التوالي.



في مشاركة مجتمعية مماثلة، قام KIB فيها برعاية مهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة، والمشاركة ضمن فعالياته، حيث أقام فريق البنك جناح خاص به طوال أيام المهرجان يضم سلسلة من الألعاب والمسابقات المسلية.

أما رعاية المهرجان، فقد أتت ضمن ضمن جهود البنك لدعم المشاريع الكويتية الصغيرة والمتوسطة لما تسهم به من تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي.



في إطار سعيه للحفاظ على صحة فريقه، موظفين وموظفات على حد سواء، وسلامتهم على المستوى الشخصي والعملي والنفسي والجسدي، قام KIB خلال شهر أكتوبر 2021، وتزامنا مع فعاليات الشهر العالمي لسرطان الثدي، بإطلاق وتنظيم برنامج توعوي متكامل لموظفاته، تحت شعار «#صورة_تغير_حياتج»، لنشر ثقافة الوقاية من سرطان الثدي وتعزيز الوعي به، مع توضيح كيفية التعامل مع مصابيه ومساندتهم خلال رحلة العلاج والشفاء.