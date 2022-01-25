نظم بنك برقان حفلا تكريميا لـ 91 مدربا وموجها داخليا تقديرا لتفانيهم في دعم التعلم، ونجاحهم في تقديم حلول تعليمية فعالة طوال العام 2021، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التزام البنك الاستراتيجي بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر في جميع الإدارات والوظائف.



وافتتحت الفعالية رئيسة قسم التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان غادة القاضي، بحضور هالة الشربيني رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بنك برقان، وكبار المسؤولين التنفيذيين من قسم الموارد البشرية وكبار ممثلي مختلف إدارات البنك.



وفي حديثها عن الفعالية، صرحت الشربيني قائلة: يعد نقل الخبرات ومنهج التعلم التعاوني بين أفراد فريق بنك برقان عنصرين حاسمين في بناء ثقافة عمل قوية، وخلق بيئة تشغيل سلسة، ويعد المدربون والموجهون الداخليون، على وجه الخصوص، من أهم ركائز استراتيجية قسم الموارد البشرية، وذلك نظير جهودهم الدؤوبة في تحقيق التغيير من الداخل ومساهمتهم الفعالة في تحسين أداء موظفينا لتعزيز نتائج أعمال البنك.



كما أضافت: يساهم جميع موظفينا في بناء قصة نجاح البنك ونموه، ويلعب المدربون الداخليون دورا حيويا في تطوير رأس المال البشري لدينا، ونود أن نكرمهم ونثني على جهودهم في مواجهة هذا العام المليء بالتحديات عبر التركيز على تمنية الموظفين.

إن خطط بنك برقان لتطوير الموارد البشرية مستمرة على المدى الطويل وواسعة النطاق، ونتطلع إلى برامج تدريب أكثر طموحا وابتكارا في العام المقبل.



من جهتها، سلطت القاضي الضوء على الأهمية التي يلعبها الطاقم التدريبي في نشر ثقافة وقيم بنك برقان بين الموظفين بالتزامن مع صقل خبراتهم ومهاراتهم.

وأضافت: «بينما نواصل سعينا نحو الارتقاء بالتجربة المصرفية التي نقدمها للعملاء، سنستمر في الاستثمار لبناء قوة عاملة قوية قادرة تماما على الوفاء بهذا الوعد».



يجدر بالذكر أن عام 2021 شهدا نشاطا كبيرا واستثمارا مستمرا من قبل بنك برقان لتنمية موارده البشرية وذلك عبر وضع أجندة متكاملة وشاملة على مدار العام، يتخللها العديد من برامج التطوير المهني والدورات التدريبية المصممة وفقا لاحتياجات الإدارات المختلفة، من ضمنها برنامج «رؤية» الذي يستهدف جميع الموظفين الموهوبين من مختلف المستويات الوظيفية والكفاءات.

كما تضمنت أيضا برامج متخصصة لجميع موظفي برقان من جميع الإدارات، بالإضافة إلى برامج التدريب الصيفي وبرامج التدريب الداخلي التي تستهدف المواهب الشابة الطموحة والراغبة في العمل في القطاع المصرفي.