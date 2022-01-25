وقع الاختيار على شركة GCC Services (التابعة لشركة إجيليتي) والمتخصصة في تقديم الخدمات المتكاملة للمواقع النائية من قبل McDermott الشركة الهندسية الدولية العملاقة لتقديم خدمات الدعم الحياتي وإدارة المعسكرات لمشروع Tilenga النفطي في حوض بحيرة ألبرت في أوغندا.



وسوف تباشر شركة GCC Services أعمالها والتي ستستمر على مدى 6 سنوات في فبراير من هذا العام، وستضمن خدمات إدارة المعسكرات، وخدمات التموين والغذاء والدعم الحياتي للقوى العاملة المحلية والدولية والتي من المتوقع أن تصل إلى 3500 عامل.



ويعد مشروع Tilenga النفطي والذي تقوم بإدارته شركة توتال إنرجيز أهم المشاريع النفطية والمتوقع أن تستقطب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار أميركي إلى أوغندا وتنزانيا.

كما من المرجح أن ينتج المشروع في نهاية المطاف 190.000 إلى 700.000 برميل من النفط يوميا.



وبهذه المناسبة، قال رشاد سنقرط - الرئيس التنفيذي لشركة GCC Services: نحن نتفهم أهمية هذا المشروع للأوغنديين ومستقبلهم. لقد بدأنا العمل في أوغندا منذ عام 2010، ولدينا سمعة قوية وفهم متعمق بالسوق المحلية.

وقد كان تواجدنا المحلي، وخبراتنا الدولية، وسجلنا الحافل بالأداء في مشاريع الطاقة الهامة من العوامل الرئيسية لاختيارنا وفوزنا بهذا المشروع.



وأضاف سنقرط ان شركة GCC Services تخطط لمشاركة محلية كبيرة تشمل تدريب القوى العاملة المحلية وتطوير مهاراتها، فضلا عن دعم وتطوير البائعين والموردين المحليين، بمن في ذلك المزارعون في المنطقة.



وجدير بالذكر أن شركة GCC Services تتمتع بخبرة واسعة كمزود ومدير للخدمات للمشاريع الكبيرة والمعقدة في المناطق النائية ومناطق الصراعات والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

وفي بابوا غينيا الجديدة، أدارت شركة GCC Services مرافق المعسكرات في مواقع متعددة، تخدم أكثر من 22.000 عامل في مشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم في البلاد.

ولكونها شركة متخصصة في سلاسل الإمداد وخدمات المشتريات، عملت GCC Services أيضا كمورد للإمدادات الغذائية لقوات حفظ السلام في أفريقيا وأماكن أخرى.