القاهرة - ناهد إمام



أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية د.حسام عبدالغفار أنه تم خفض سن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات.



وقال عبدالغفار - في تصريحات تلفزيونية - إنه «كلما زادت الدراسات الإكلينيكية للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توسعنا في تلقيح المراحل العمرية المختلفة، حيث كانت الفئات الأكثر تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا هي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. واليوم بعد وجود تغطية كبيرة للمراحل العمرية بدأنا التحرك على تغطية عمرية أوسع لأن الأطفال قد يكونون عرضة للإصابة بكورونا».



وأضاف أنه «كلما ارتفعت معدلات التغطية التطعيمية عادت المجتمعات بشكل أكثر سرعة إلى الوضع ما قبل كورونا وإلى سابق عهدها»، وعن تطعيم الحوامل بلقاح كورونا فإن الدراسات الإكلينيكية الموثقة أكدت أن التطعيم آمن تماما للمرأة الحامل أو التي تخطط للحمل، وأنه لا توجد أي آثار جانبية أو سلبية تم اكتشافها في تلقيح السيدات الحوامل أو المقبلة على الحمل.



وأشار إلى أن الهيئات الصحية العالمية وهيئة الدواء المصرية قد أجازت استخدام اللقاح للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، مشددا على توافر لقاحات كورونا في مصر.



وعن زيادة إصابات كورونا، قال إن «هناك زيادة في أعداد إصابات بالفيروس»، مطالبا الجميع بضرورة تلقي التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للحفاظ على الصحة العامة.