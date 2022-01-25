القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن تراجع المساحة المزروعة من القمح خلال العام الحالي.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه تمت زيادة المساحات المزروعة من محصول القمح إلى 3.5 ملايين فدان، كما أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق تتم زراعة القمح فيها متأخرا، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 3.418 ملايين فدان خلال الموسم الماضي، بزيادة قدرها 82 ألف فدان.



وأشارت إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.



وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه يتم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة.