انتهت القمة المرتقبة بين الغريمين ميلان وضيفه يوفنتوس لصالح إنتر المتصدر وحامل اللقب ونابولي، وذلك بتعادلهما السلبي على ملعب «سان سيرو» في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وقبل الدربي الناري المنتظر بين قطبي ميلانو في المرحلة المقبلة المقررة في السادس من فبراير، بات إنتر متقدما في الصدارة بفارق 4 نقاط على جاره اللدود الذي فشل في تحقيق الفوز للمرحلة الثانية تواليا، وذلك بعد فوز فريق المدرب سيموني إينزاغي على فينيتسيا 2-1.



ولم يقدم الفريقان الكثير، وبدا كل منهما عاجزا هجوميا في لقاء خسر خلاله ميلان جهود نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في دقائقه الأولى بسبب الإصابة.



وأبدى مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري ارتياحه لمركز فريقه الخامس، وقال: «لقد كانت مباراة جيدة.. خضنا الكثير من المواجهات مع الأندية الكبيرة مؤخرا، والهزيمة أمام ميلان كانت ستتركنا خلفهم بـ10 نقاط.. كان الأمر سيكون سلبيا».



وتابع: «بالنظر إلى الطريقة التي بدأنا بها الموسم، يسعدني جدا تواجدنا في هذا المركز (الخامس)، وسنرى ما سيحدث في فبراير»



كما فرط كالياري بفرصة الهروب من المنطقة المؤدية الى الدرجة الثانية بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فيورنتينا 1-1 في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 وأهدر فيه كل من الفريقين ركلة جزاء.



وبقي كالياري في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، فيما صعد فيورنتينا الى المركز السابع برصيد 36 نقطة وبفارق ثلاث نقاط خلف روما الذي بات سادسا بفوزه الكبير خارج القواعد 4-2 على إمبولي بأربعة أهداف سجلها في الشوط الأول عبر الإنجليزي تامي أبراهام (24 و33) الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف، والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا (35) ونيكولو زانيولو (37)، مقابل هدفين لأندريا بينامونتي (55) والألباني نديم بايرامي (72).



«اليوفي» يقترب من خطف فلاهوفيتش



وافق الهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش على الشروط الشخصية للانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب ما أفادت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، لكن فيورنتينا لن يتخلى عنه إلا في حال حصوله على 70 مليون يورو.



وبحسب التقارير، وافق فلاهوفيتش على شروطه الشخصية التي سيتقاضى بموجبها 7 ملايين يورو سنويا.