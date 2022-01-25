سجل الدولي الإسباني سيرخيو راموس أول أهدافه مع باريس سان جرمان ليسهم في فوز فريق العاصمة الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه رينس في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليخطو خطوة أخرى نحو استعادة اللقب.



ولم تتغير الأمور في مقدمة الترتيب مع ختام المرحلة مع تحقيق الفرق الثلاثة الاولى الانتصارات، ليحافظ سان جرمان على فارق النقاط الـ11 مع نيس الثاني و13 مع مرسيليا الثالث ويبقى على المسار لاستعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.



وسجل أهداف سان جرمان الإيطالي ماركو فيراتي (43)، راموس (61)، هدف عكسي من البلجيكي ووت فاس (66) والبرتغالي دانيلو بيريرا (74) ليقودوا الفريق الى الفوز الثاني تواليا في الدوري.